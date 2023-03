Covo | furgone abbandonato nei campi in fiamme nella notte

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 marzo 2023)movimentata per i Vigili del Fuoco volontari di Romano di Lombardia. Unin mezzo aiè stato incendiato a, in località Bellinzana. La segnalazione è pervenuta pochi minuti dopo l’una di giovedì (23 marzo). Giunti sul posto, i pompieri hanno trovato il veicolo, senza nessuno a bordo, preso dalle. L’intervento si è concluso dopo aver sedato l’incendio e bonificata l’area circostante. Sono risultati vani i primi tentativi di rintracciare il proprietario del mezzo. Sul posto anche i carabinieri, che hanno preso in mano la situazione e procederanno ai tentativi di ricerca del titolare e a fare chiarezza sull’accaduto.