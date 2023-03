Covid Toscana: morta a Firenze una donna di 85 anni, oggi 23 marzo. E 190 nuovi contagi. 134 i ricoverati (4 in terapia intensiva) (Di giovedì 23 marzo 2023) E' morta per Covid una donna di 85 anni, in Toscana, oggi 23 marzo 2023. Era residente a Firenze. Sono 190 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 55 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 135 con test rapido Leggi su firenzepost (Di giovedì 23 marzo 2023) E'perunadi 85, in232023. Era residente a. Sono 190 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 55 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 135 con test rapido

