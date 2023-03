Covid, nuova variante ‘Arturo’ preoccupa. La situazione (Di giovedì 23 marzo 2023) Proprio mentre l’Oms si prepara ad annunciare la fine della pandemia da Covid nel 2023, spunta una nuova variante che mette in allarme gli esperti. Prosegue infatti il calo dei casi e dei morti di Covid segnalati nel mondo, ma con una netta ripresa dei contagi tra Mediterraneo orientale e Sudest asiatico dove spicca il boom dell’India: il Paese alle prese con la variante ‘Arturo’ (XBB.1.16) – ricombinante di Omicron finito sotto i riflettori anche sui social – fa registrare un +251% casi in 28 giorni nell’ultimo bollettino diffuso dall’Organizzazione mondiale della sanità. Epicentro in India I riflettori si sono accesi su di lei perché il nuovo picco di Covid che si sta registrando in India potrebbe essere imputabile alla sua presenza significativa rilevata. Il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 marzo 2023) Proprio mentre l’Oms si prepara ad annunciare la fine della pandemia danel 2023, spunta unache mette in allarme gli esperti. Prosegue infatti il calo dei casi e dei morti disegnalati nel mondo, ma con una netta ripresa dei contagi tra Mediterraneo orientale e Sudest asiatico dove spicca il boom dell’India: il Paese alle prese con la(XBB.1.16) – ricombinante di Omicron finito sotto i riflettori anche sui social – fa registrare un +251% casi in 28 giorni nell’ultimo bollettino diffuso dall’Organizzazione mondiale della sanità. Epicentro in India I riflettori si sono accesi su di lei perché il nuovo picco diche si sta registrando in India potrebbe essere imputabile alla sua presenza significativa rilevata. Il ...

