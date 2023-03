Covid, monoclonali terapia d’elezione per pazienti fragili (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – GlaxoSmithKline (Gsk), azienda biofarmaceutica globale, ha promosso a Roma l’evento “mAbs nell’Early Treatment. Controversie e consensi nel paziente fragile con Covid-19: non creiamo anticorpi”, al quale hanno partecipato Massimo Andreoni, direttore scientifico Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), Giovanni Di Perri, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino e Carlo Federico Perno, direttore di microbiologia e diagnostica di immunologia all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – GlaxoSmithKline (Gsk), azienda biofarmaceutica globale, ha promosso a Roma l’evento “mAbs nell’Early Treatment. Controversie e consensi nel paziente fragile con-19: non creiamo anticorpi”, al quale hanno partecipato Massimo Andreoni, direttore scientifico Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), Giovanni Di Perri, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino e Carlo Federico Perno, direttore di microbiologia e diagnostica di immunologia all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : Covid, monoclonali terapia d’elezione per pazienti fragili - SaluteFuturo : Covid, Andreoni: “Monoclonali arma più sicura per pazienti fragili' - vivereitalia : Covid, monoclonali terapia d'elezione per pazienti fragili - vivereitalia : Covid, Andreoni: 'Monoclonali arma più sicura per pazienti fragili' - pharma_ninja : Covid, ancora 30 morti al giorno. Ruolo protettivo degli anticorpi monoclonali nei soggetti fragili… -