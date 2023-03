(Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – La nuova(XBB.1.16) è “l’ennesima della galassia Omicron: un argomento per ‘scienziati’ dao da bar. NessunaOmicron ha finora aumentato patogenicità o gravità del. Non lo sta facendo e non lo farà nemmeno. Basta parlare di varianti perché si rischia che la gente perda fiducia nella medicina. La pandemia è finita proprio grazie allaOmicron e ai vaccini”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commenta una netta ripresa dei contaginel Sudest asiatico in cui spicca il boom dell’India dove imperversa laXBB.1.16, già ribattezzata ‘Arcturus’ come la gigante rossa che è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Per chi si chiedeva perché dicevano certe cose in tv, insultando chi curava e guariva i pazienti Covid Covid, viro… - fisco24_info : Covid, Bassetti: 'Variante Arturo? Tema da social e bar': (Adnkronos) - 'Nessuna mutazione di Omicron ha finora aum… - mauroevangelis1 : RT @strange_days_82: Chi dimentica è complice #IoNonDimentico #vaccini #covid #Speranza #Bassetti #Burioni #Pregliasco #Crisanti https://t.… - mauroferraris67 : RT @strange_days_82: Chi dimentica è complice #IoNonDimentico #vaccini #covid #Speranza #Bassetti #Burioni #Pregliasco #Crisanti https://t.… - maestroscayenne : RT @strange_days_82: Chi dimentica è complice #IoNonDimentico #vaccini #covid #Speranza #Bassetti #Burioni #Pregliasco #Crisanti https://t.… -

Sergio Abrignani e Roberto Burioni si proteggono in aereo e in treno, mentre Matteogira a viso scoperto anche nei luoghi affollati. Alberto Zangrillo ha dichiarato di non ...delin ...... e con illa crescita è diventata impressionante. Dobbiamo alzare l'asticella. E' fondamentale sorvegliare, evitando di commettere gli errori del passato'. Lo sottolinea Matteo, ...... e con illa crescita è diventata impressionante. Dobbiamo alzare l'asticella. E' fondamentale sorvegliare, evitando di commettere gli errori del passato". Lo sottolinea Matteo, ...

Covid, Bassetti: "Variante Arturo Tema da social e bar" Adnkronos

Siamo uno dei Paesi che ha avuto casi anche invasivi e anche mortali", commenta a Primocanale il professor Matteo Bassetti collegato da Bruxelles ... dunque in pieno periodo covid. In Europa i primi ...La Candida auris “è purtroppo una brutta bestia. Sta aumentando in maniera significativa in tutto il mondo, compresa anche l’Italia, e con il Covid la crescita è diventata impressionante. Dobbiamo alz ...