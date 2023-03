Costume tankini | cos’è e per chi è indicato?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ShoppingAlertIT : SamMoSon 40F Reggiseni per Donne Abito con Reggiseno Mens Biancheria Intima Termica Tankini con Reggiseno Spingere… -

Che sia bikini,o intero, ilda bagno è un must have da avere sempre con te, l'importante è scegliere quello che ti fa sentire a tuo agio e rilassarti, baciata dai raggi del sole. Per ...... ma ci sono anche fans del succinto tanga o del casto. Eppure i costumi da bagno come li ... Ma la scelta deldipende da tanti fattori: il gusto, l'occasione, l'utilizzo ma soprattutto la ...: offre una via di mezzo tra un bikini tradizionale e unintero. Alcuni si allungano fino allo slip, per dare l'illusione di avere un pezzo unico, mentre altri possono essere più ...