(Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – “Si è trattato di una fibrillazione ventricolare, un evento chepotenzialmente. E’ stata subito applicata una flebo di potassio. Attualmente è sotto monitoraggio perché c’è la possibilità alta che si verifichi di nuovo un evento simile”. Lo riferisce ilche questa mattina ha incontrato Alfredo, l’anarchico in sciopero della fame da 5 mesi contro il 41bis, in merito al malore accusato il 21 marzo scorso. Il quadro clinico “è complessivamente stabile, ma mi e’ sembrato stanco e giù di umore. Si sente triste e depresso. Il peso è stabile. Dal punto vista neurologico ho spiegato ad Alfredo che per limitare i danni dovrebbe riprendere ad assumere le vitamine del gruppo b e un integratore. Su questo deciderà domani”, ha spiegato il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Cospito, il medico: 'Crisi cardiaca poteva essere fatale' . #Adnkronos - infoitinterno : Caso Cospito, medico: “Alfredo è stabile, fibrillazione poteva essergli fatale” - Enric0Chessa : Cospito, il medico: 'Crisi cardiaca poteva essere fatale' - vivereitalia : Cospito, il medico: 'Crisi cardiaca poteva essere fatale' - ledicoladelsud : Cospito, il medico: “Crisi cardiaca poteva essere fatale” -

Lo riferisce ilche questa mattina ha incontrato Alfredo, l'anarchico in sciopero della fame da 5 mesi contro il 41bis, in merito al malore accusato il 21 marzo scorso. Il quadro ...Lo riferisce ilche questa mattina ha incontrato Alfredo, l'anarchico in sciopero della fame da 5 mesi contro il 41bis, in merito al malore accusato il 21 marzo scorso. Il quadro ...Lo riferisce ilche questa mattina ha incontrato Alfredo, l'anarchico in sciopero della fame da 5 mesi contro il 41bis, in merito al malore accusato il 21 marzo scorso. Il quadro ...

Cospito, il medico: "Crisi cardiaca poteva essere fatale" Adnkronos

Da quanto si apprende i medici non hanno dato il nullaosta al trasferimento del ... l’istanza di differimento pena ai domiciliari presentata dall’avvocato di Cospito, Flavio Rossi Albertini, e avrà 5 ...Lo riferisce il medico che questa mattina ha incontrato Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame da 5 mesi contro il 41bis, in merito al malore accusato il 21 marzo scorso. Il quadro ...