Così Mosca ha lanciato il nuovo satellite militare | lo scontro va in orbita

La Russia ha lanciato un satellite militare dal cosmodromo di Plesetsk. A confermarlo è stato il Ministero della Difesa, riferendo che "alle 09:40 un veicolo di lancio Soyuz-2.1a di classe media che trasportava un veicolo spaziale per il ministero della Difesa russo è stato lanciato dal sito di lancio di Plesetsk nella regione di Arkhangelsk da equipaggi di combattimento delle forze spaziali". Quali sono i rischi? Le cifre dei satellite spia sono raddoppiate in pochi anni. Su 4.550 satelliti che orbitano intorno alla Terra, 2.900 sono americani. Di questi, 150 sono militari. Russia e Cina possono contare rispettivamente su 125 e 129 satelliti militari. Il confine tra quelli civili e militari, aveva spiegato qualche tempo fa l'ingegnere Nasa Pat Norris, è però labile: "Ogni Paese in ...

