Cosa ho scoperto su Fiorello | chi vuota il sacco | clamoroso da Serena Bortone

(Di giovedì 23 marzo 2023) “Io dihoche è una persona affettuosa, capace di tanto affetto": Fabrizio Biggio, che con lo showman siciliano presenta ogni mattina Viva Rai2, ha svelato com'è davveroa telecamere spente. Lo ha detto anel salotto di Oggi è un altro giorno su Rai 1. "Quella per me è la base di tutto, più del lavoro. Per me ormai è Rosario, siamo amici”, ha aggiunto l'attore comico. Biggio ha rivelato anche che tra lui eci sono molte differenze: la principale è che mentre lo showman si sveglia prestissimo, a volte anche prima della sveglia, lui invece è molto pigro e preferisce dormire ogni volta che può. L'attore ha spiegato che la coppia formata da lui eè nata grazie a una nota conduttrice Rai: "Andrea Delogu ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolopasquale : @DAVIDPARENZO @fratotolo2 Cosa non direbbe #Parenzo per difendere la 'famigghia'.... (Tralascio il volgarissimo ed… - angelobrn : @drvcarys_ Ti ringrazio, oggi ho scoperto che la cosa più importante in uno stadio è il terreno di gioco. ?????? - AngelaPanella65 : @Alessan15117134 @delfinoocchiblu @ladyonorato @GiorgiaMeloni Direi che ha scoperto l'acqua calda.... Se uno è frag… - _blanchimoon_ : ho scoperto una cosa sul mio ex e niente mi fa tenerezza - 2022Rossanadd : RT @ValeReinstated: Lo so, parrebbe si sia scoperto chissà cosa ora ma la TRISTE VERITA' è che era tutto sotto i ns occhi, perché questo er… -

... Olga De Franceschi, Consumer PR Manager di Amazon.it, spiegatrovare in questa vetrina: "Le ...- continua Olga De Franceschi - anche coloro che magari non l'utilizzavano prima hannoi ...Perché in effetti alcune delle missioni che ho incontrato e alcune delle aree che honon ... La missione è stata completata, mami avrebbe detto se fossi riuscito a salvarla Si sarebbe ...fare in caso di difetti Il consumatore che hail difetto deve comunicarlo al venditore, inviando una raccomandata a/r. Tuttavia non è più previsto, come in passato, un termine di 60 ...

Cosa si è scoperto dallo studio del dna di Beethoven Euronews Italiano

9to5Mac ha scoperto dei riferimenti a un nuovo paio di auricolari Beats ... di mettere automaticamente in pausa la riproduzione quando viene rimosso un auricolare, cosa che manca agli attuali Beats ...Infatti nella Saga di Whole Cake Island abbiamo scoperto numerose informazioni al riguardo della ... destando sospetti e domande nella mente del pubblico. One Piece: cosa nasconde il personaggio di ...