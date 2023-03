"Cosa dovete guardare". Putin choc: questo è il suo sosia? Il confronto | Video (Di giovedì 23 marzo 2023) Vladimir Putin ha dei sosia? La strana teoria impazza ancora sui social media russi. Ad accrescere il dibattito, un filmato che mostra presunti specialisti mettere a confronto foto e Video del capo del Cremlino. "Chi governa la Russia? chi ha visitato Mariupol?", si domandano passando ai raggi x il viaggio dello zar in Ucraina. A non tornare agli "esperti", alcuni dettagli del suo viso. Questi variano tra quello che viene definito l'originale e i suoi sosia: "Una sporgenza sul lobo dell'orecchio di Putin cambia costantemente. Così come un piccolo neo sulla faccia. Uno dei Putin ha rughe dritte sul viso, l'altro le ha piccole e interrotte". Per loro si tratta di un fatto "impossibile anche se si è sottoposto a iniezioni di botox. Evidentemente il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Vladimirha dei? La strana teoria impazza ancora sui social media russi. Ad accrescere il dibattito, un filmato che mostra presunti specialisti mettere afoto edel capo del Cremlino. "Chi governa la Russia? chi ha visitato Mariupol?", si domandano passando ai raggi x il viaggio dello zar in Ucraina. A non tornare agli "esperti", alcuni dettagli del suo viso. Questi variano tra quello che viene definito l'originale e i suoi: "Una sporgenza sul lobo dell'orecchio dicambia costantemente. Così come un piccolo neo sulla faccia. Uno deiha rughe dritte sul viso, l'altro le ha piccole e interrotte". Per loro si tratta di un fatto "impossibile anche se si è sottoposto a iniezioni di botox. Evidentemente il ...

