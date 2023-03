Corruzione, condannato a 9 anni l’ex responsabile del commissariato di Ostia (Di giovedì 23 marzo 2023) Ostia – Il Tribunale di Roma ha condannato a 9 anni di carcere l’ex responsabile del commissariato di polizia di Ostia, Antonio Franco. Nei suoi confronti le accuse erano di Corruzione, rivelazione del segreto d’ufficio, soppressione di atti, falso e violazione del codice in materia di protezione dei dati personali. I giudici della ottava sezione collegiale hanno, inoltre, disposto altre tre condanne di cui 6 anni e mezzo per Mauro Carfagna, anche lui a giudizio per Corruzione. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2015 e il 2016. (fonte Ansa) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 marzo 2023)– Il Tribunale di Roma haa 9di carceredeldi polizia di, Antonio Franco. Nei suoi confronti le accuse erano di, rivelazione del segreto d’ufficio, soppressione di atti, falso e violazione del codice in materia di protezione dei dati personali. I giudici della ottava sezione collegiale hanno, inoltre, disposto altre tre condanne di cui 6e mezzo per Mauro Carfagna, anche lui a giudizio per. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2015 e il 2016. (fonte Ansa) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento ...

