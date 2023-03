Cornicione pericolante | Vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza strada di Limbiate

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... messina_oggi : Lunghe code si stanno registrando in questi minuti in via Comunale Santo. All'altezza dell'ufficio postale, infatti… -

... per esempio se c'è necessità di sistemare subito una parte diesternoche potrebbe cadere e provocare danni a persone e cose, considerando che è responsabilità dell'...... dai muri o dal tetto) sia per quelli cagionati a terzi (si pensi al gradino, alo all'intonaco che si stacchi dalla facciata), la richiesta di risarcimento va inoltrata ...A Nuoro i pompieri sono intervenuti per un allagamento in una palestra di via Trieste e per unin via Istiritta. Interventi anche a Budoni e San Teodoro per la messa in ...

Agropoli, piovono calcinacci e pezzi d'intonaco: paura in Piazza ... StileTV

Intervento dei Vigili del fuoco a Limbiate nella tarda mattinata di giovedì per il distacco di un cornicione pericolante da una palazzina all’inizio di viale Dei Mille, una delle arterie principali di ...Nessun pericolo per la salute: il bordino più cotto della pizza si può gustare a cuor leggero. Da un convegno in Toscana la buona notizia FIRENZE — Il cornicione della pizza napoletana si può mangiare ...