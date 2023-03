"Corna, perché non mi sono nascosta": Antonella Clerici, la rivelazione più difficile (Di giovedì 23 marzo 2023) Antonella Clerici si confessa in una lunga intervista al settimanale Oggi. La conduttrice apre il suo cuore e parla dei suoi ex amori, dei tradimenti subiti e del suo attuale compagno, l'imprenditore Vittorio Garrone. "sono come l'Araba Fenice: quando pensano che io sia finita, risorgo dal nulla e il destino mette sulla mia strada qualcosa di bello", dice la Clerici riferendosi sia al lavoro sia alle sue relazioni sentimentali. Con Garrone l'amore, iniziato sette anni fa, va a gonfie vele. I due vivono insieme ai figli nati da precedenti relazioni: Maelle che è nata nel 2009 dalla relazione tra Antonella ed Eddy Mertens e Vittorio, Beatrice, Luca e Agnese, nati da un precedente matrimonio di lui. Una famiglia allargata che ha imparato a volersi bene durante la pandemia. "Nel 2018 ero prosciugata ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023)si confessa in una lunga intervista al settimanale Oggi. La conduttrice apre il suo cuore e parla dei suoi ex amori, dei tradimenti subiti e del suo attuale compagno, l'imprenditore Vittorio Garrone. "come l'Araba Fenice: quando pensano che io sia finita, risorgo dal nulla e il destino mette sulla mia strada qualcosa di bello", dice lariferendosi sia al lavoro sia alle sue relazioni sentimentali. Con Garrone l'amore, iniziato sette anni fa, va a gonfie vele. I due vivono insieme ai figli nati da precedenti relazioni: Maelle che è nata nel 2009 dalla relazione traed Eddy Mertens e Vittorio, Beatrice, Luca e Agnese, nati da un precedente matrimonio di lui. Una famiglia allargata che ha imparato a volersi bene durante la pandemia. "Nel 2018 ero prosciugata ...

