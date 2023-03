“Corinna Schumacher è prigioniera da 10 anni Ha rinunciato alla sua vita | non va a una festa o a un pranzo E’ una situazione senza soluzioni”

(Di giovedì 23 marzo 2023) “È unadella quale non si intravedonoe della quale èda quasi dieci“. Così l’ex boss della Formula 1 Eddie Jordan ha detto – in un’intervista al The Sun – parlando diBetsch, la moglie di Michael, l’ex campione della Ferrari in coma da quasi dieci, ovvero da quando il 29 dicembre del 2013 rimase coinvolto in un incidente sugli sci. “Lei (, ndr) combatte costantemente ogni giorno per mantenere il riserbo sulle condizioni del marito, ma ha praticamentea unapropria“, sottolinea l’imprenditore irlandese noto per esser stato l’uomo che per primo scoprì e lanciò il talento diin F1 puntando i riflettori sulle ...

, 10 anni al fianco di Michael La coppia si è sposata nel 1995, quando Michael era all'apice della sua carriera in Formula 1, ma le loro vite sono cambiate per sempre quel maledetto ...'L'incidente di Schumi Questa è stata la situazione più orribile per Mick e. Sono passati quasi 10 anni e lei non è stata in grado di andare a una festa, a pranzare in ...F1 Michael...Anche Rubens Barrichello , nel 2018 ha dovuto accettare il secco rifiuto da parte diBetsch indi poter incontrare il suo ex compagno in Ferrari. Jordan: "è prigioniera da ...

«Non ho mai dato la colpa a Dio — spiegava in lacrime la moglie Corinna nel documentario uscito nel 2021, titolo «Schumacher» — per quello che è successo quel giorno. Michael mi manca ogni singolo ...Il manager irlandese che ha fatto esordire 'Schumi' in F1 dice: 'Tutti vorrebbero parlarle di Michael, mentre lei non ha bisogno di ricordarselo'' ...