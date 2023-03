«Corinna Schumacher, come Michael, è prigioniera da dieci anni» (Di giovedì 23 marzo 2023) Parla Eddie Jordan, l’uomo che fece esordire Schumi in Formula 1: «Non parla di lui in pubblico e non va più a una festa. Ha impedito a tutti, eccetto i familiari, di vederlo» Leggi su corriere (Di giovedì 23 marzo 2023) Parla Eddie Jordan, l’uomo che fece esordire Schumi in Formula 1: «Non parla di lui in pubblico e non va più a una festa. Ha impedito a tutti, eccetto i familiari, di vederlo»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #F1, #Jordan e il retroscena su #Corinna #Schumacher: “Reclusa da 10 anni per proteggere Michael” - LIRRIVERENTE3 : «Corinna Schumacher da 10 anni prigioniera per proteggere il marito, ha rinunciato a una sua vita» Eddie Jordan, l’… - peterkama : «Corinna Schumacher da 10 anni prigioniera per proteggere il marito, ha rinunciato a una sua vita» Eddie Jordan, l’… - FQMagazineit : “Corinna Schumacher è prigioniera da 10 anni. Ha rinunciato alla sua vita, non va a una festa o a un pranzo. E’ una… - f1marinacci : RT @f1marinacci: @Corriere Credo non sia necessario un articolo cosi. Con quella foto li di Corinna. E credo che #eddiejordan possa serenam… -