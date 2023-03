Coppi&Bartali 2023 | tappa di oggi | orari 23 marzo | percorso | favoriti | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 marzo 2023) La trentottesima edizione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali arriva a metà del suoè il momento della terza, con partenza ed arrivo a Forlì per 139,7 chilometri che promettono di essere davvero interessanti grazie alle numerose insidie che si porta dietro e l’arrivo nel velodromo intitolato a Glauco Servadei.Si comincia immediatamente in salita, andando subito a scalare la Rocca delle Caminate: pendenze non impossibili, c’è un tratto nel finale vicino al 10%, può essere il trampolino di lancio per la fuga di giornata. Dopo la discesa si entra nel circuito di Monte Cavallo, un anello di 27,7 chilometri da ripetere tre volte ed un tratto in sterrato La salita principale è di 4,7 km al 7,2%, ma fra il terzo ed il quarto chilometro si inerpica fino al 12,5%. All’altezza di ...