Coppa sport per tutt?: c’è anche la squadra trans (Di giovedì 23 marzo 2023) Il calcio femminile è ormai una realtà sdoganata? Diciamo sempre di più, almeno nel nostro Paese, che rispetto ad altri in Europa resta ancora un passo indietro quanto a inclusione piena delle donne nel mondo del pallone. Ma le cose stanno migliorando e lo dimostra anche un’iniziativa lanciata a Milano chiamata “Coppa sport Per tutt?“. Si tratta di un quadrangolare di calcio fra tre squadre femminili, che si terrà sabato 25 marzo dalle 10.00 al Centro sportivo Comasina – sport Promotion di via Salemi, 19, organizzato da Open Milano ASD, con la collaborazione del comitato di Milano di Uisp (Unione Italiana sport Per tutti) e il patrocinio del Municipio 9 del Comune. Ma la novità più interessante è che tra le partecipanti ci sarà anche ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 23 marzo 2023) Il calcio femminile è ormai una realtà sdoganata? Diciamo sempre di più, almeno nel nostro Paese, che rispetto ad altri in Europa resta ancora un passo indietro quanto a inclusione piena delle donne nel mondo del pallone. Ma le cose stanno migliorando e lo dimostraun’iniziativa lanciata a Milano chiamata “Per?“. Si tratta di un quadrangolare di calcio fra tre squadre femminili, che si terrà sabato 25 marzo dalle 10.00 al Centroivo Comasina –Promotion di via Salemi, 19, organizzato da Open Milano ASD, con la collaborazione del comitato di Milano di Uisp (Unione ItalianaPeri) e il patrocinio del Municipio 9 del Comune. Ma la novità più interessante è che tra le partecipanti ci sarà...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luce_news : Coppa sport per tutt?: c’è anche la squadra trans - LameziaInforma : Ingressi gratuiti distribuiti agli studenti lametini per la semifinale di Coppa Italia di domenica - ACCADEMIAMF : A?T?T?I?V?I?T?À? ?D?I? ?B?A?S?E? ?|| mercoledì di coppa?? ?? || foto >>>???????????? #ESORDIENTI Ringraziamo gli amici… - GrSociale : ?????? ?????????? ?? Arriva la Coppa Sport Per Tutti: il 25 marzo a Milano un calcio alla discriminazione di genere - Luxgraph : Coppa Italia Women Juventus-Roma: ecco dove si giocherà la finale -