Converse e Liverpool presentano la loro prima capsule collection

Converse e Liverpool presentano una capsule collection GQ Italia

Converse e Liverpool FC hanno svelato la loro prima collaborazione in una stagione che ha visto uscire diverse capsule nate dall'incontro tra brand di lifestyle e squadre di calcio, basti pensare a ...After taking to Instagram for the announcement, Liverpool FC x Converse have now released an upcoming look at their latest efforts, with the collection set to champion creativity and diversity within ...