Controlli Polizia da San Lorenzo a Ostia, sei gli arresti (Di giovedì 23 marzo 2023) – Proseguono i servizi della Polizia di Stato volti al contrasto dei reati predatori. Il controllo del territorio, svolto dai poliziotti dei vari uffici dislocati nella capitale, continua ad essere una delle priorità della Questura di Roma. Gli agenti del X Distretto Lido, impegnati nel controllo della zona, hanno arrestato un ignoto malfattore che negli ultimi tempi aveva preso di mira, danneggiandoli e scassinandoli, i parchi giochi e i distributori automatici situati all’interno di scuole e di strutture comunali, negli uffici della sede centrale del Municipio ed nel centro anziani di via del Sommergibile. Ad interrompere l’attività distruttiva del reo una pattuglia del X Distretto che la sera del 21 marzo è intervenuta in via Pietro Rosa per una segnalazione di furto all’interno del parco giochi. L’uomo, un 37enne romano, accortosi dell’arrivo degli agenti ha ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 marzo 2023) – Proseguono i servizi delladi Stato volti al contrasto dei reati predatori. Il controllo del territorio, svolto dai poliziotti dei vari uffici dislocati nella capitale, continua ad essere una delle priorità della Questura di Roma. Gli agenti del X Distretto Lido, impegnati nel controllo della zona, hanno arrestato un ignoto malfattore che negli ultimi tempi aveva preso di mira, danneggiandoli e scassinandoli, i parchi giochi e i distributori automatici situati all’interno di scuole e di strutture comunali, negli uffici della sede centrale del Municipio ed nel centro anziani di via del Sommergibile. Ad interrompere l’attività distruttiva del reo una pattuglia del X Distretto che la sera del 21 marzo è intervenuta in via Pietro Rosa per una segnalazione di furto all’interno del parco giochi. L’uomo, un 37enne romano, accortosi dell’arrivo degli agenti ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... we_ci65 : RT @RunAtOnce: IN CHE MANI SIAMO L'EX RESPONSABILE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI OSTIA È STATO CONDANNATO A 9 ANNI DI CARCERE PER CORRUZI… - Alberto28075665 : RT @RunAtOnce: IN CHE MANI SIAMO L'EX RESPONSABILE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI OSTIA È STATO CONDANNATO A 9 ANNI DI CARCERE PER CORRUZI… - Ralfmacher : RT @RunAtOnce: IN CHE MANI SIAMO L'EX RESPONSABILE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI OSTIA È STATO CONDANNATO A 9 ANNI DI CARCERE PER CORRUZI… - ninda1952 : RT @RaiNews: Le forze dell'ordine, riferisce Le Figaro, bersagliate da lanci di oggetti, hanno risposto con gas lacrimogeni. L'emittente Bf… - Roseinfiore : RT @RaiNews: Le forze dell'ordine, riferisce Le Figaro, bersagliate da lanci di oggetti, hanno risposto con gas lacrimogeni. L'emittente Bf… -