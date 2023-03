Contributi per il riscaldamento, Iva scontata sul gas e bonus sociale: il piano del governo sulle bollette per l’autunno 2023 (Di giovedì 23 marzo 2023) I prezzi del gas saranno in calo, sui mercati, ma l’inflazione continua a mordere i conti delle famiglie italiane. E il governo, messo alle spalle l’inverno mite del 2023, già pensa alla prossima stagione del freddo, e alle spese correlate per le bollette di luce e gas. Con alcune prime iniziative che potrebbero presto essere varate. «È allo studio una misura che decorrerà dal primo ottobre, con l’inizio dell’anno termico», ha annunciato oggi al question time in Senato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Di che si tratta? Di «un contributo a compensazione per le spese di riscaldamento che sarà erogato ai nuclei familiari mediante la bolletta elettrica». Nell’ambito del «provvedimento di urgenza» sulle bollette allo studio del governo per il secondo ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) I prezzi del gas saranno in calo, sui mercati, ma l’inflazione continua a mordere i conti delle famiglie italiane. E il, messo alle spalle l’inverno mite del, già pensa alla prossima stagione del freddo, e alle spese correlate per ledi luce e gas. Con alcune prime iniziative che potrebbero presto essere varate. «È allo studio una misura che decorrerà dal primo ottobre, con l’inizio dell’anno termico», ha annunciato oggi al question time in Senato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Di che si tratta? Di «un contributo a compensazione per le spese diche sarà erogato ai nuclei familiari mediante la bolletta elettrica». Nell’ambito del «provvedimento di urgenza»allo studio delper il secondo ...

