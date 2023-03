(Di giovedì 23 marzo 2023) Antonioè pronto dire addio aldopo aver trovato l’accordo con il club. Come con l’Inter, il tecnico italiano lascerà il club con unasostanziosa. CON– L’avventura di Antonioale probabilmente anche in Premier League è ai titoli di coda. Il tecnico italiano vuole assolutamente tornare in Italia per stare più vicino alla famiglia. Presto arriverà l’ufficialità dell’addio consensuale da parte di entrambe le parti. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, come ai tempi dell’Inter, l’ex CT riceverà unadi circa 4 milioni di sterline (circa 4,5 milioni di euro). Il suo posto dovrebbe essere preso da Ryan Mason. Fonte: Daily Mail Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Conte, ci risiamo: via dal Tottenham con buonuscita - - sandogal1 : Ci risiamo:R.Giachetti di I. V., Landini, Schlein e Conte troppo di sinistra,I.V. pronta a raccogliere le persone c… -

Ci. Giuseppene ha fatta un'altra delle sue. Durante il discorso alla Camera dei deputati prova a dimostrare l'inadeguatezza del governo Meloni ma, in verità, dimostra solo la sua. La gaffe ..."Ci, dopo il piano regolatore, che fortunatamente è stato stoppato in tempo, Cassì riprova a fare proselitismo con scelte quanto mai inopportune tenutoche è un sindaco in scadenza che ha ...C'è un precedente nella stagione 2012/2013, quandoescluse Paul Pogba dai convocati contro il Pescara per un ritardo in allenamento in settimana. ...di Europa League contro il Friburgo ci: ...

Conte, ci risiamo: via dal Tottenham con buonuscita Inter-News.it

Anche il Psg potrebbe tornare a pensare a Brozovic offrendo uno scambio secco con Paredes. L'Inter, nel caso, direbbe comunque di no ...“Ci risiamo, dopo il piano regolatore, che fortunatamente è stato stoppato in tempo, Cassì riprova a fare proselitismo con scelte quanto mai inopportune tenuto conte che è un sindaco in scadenza che h ...