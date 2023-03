Contatto bloccato su WhatsApp: cosa vede e quali attività gli sono negate (Di giovedì 23 marzo 2023) WhatsApp è un’app di messaggistica ormai utilizzata dalla maggior parte degli utenti che si ritrovano ad avere tra le mani uno smartphone per comunicare con gli altri. A volte la comunicazione può diventare piuttosto invasiva, troppi messaggi da parte di un Contatto con il quale poi non si ha intenzione di avere alcun tipo di rapporto. Una situazione che può capitare quando ad esempio si lascia una persona oppure si viene lasciati, ma anche semplicemente in circostanze in cui non si vuole più avere nulla a che fare con un determinato soggetto. Un approfondimento sul Contatto bloccato su WhatsApp: cosa vede e quali attività risultano sospese Al di là delle novità sui gruppi raccolte ieri, è importante capire alcuni aspetti solo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 marzo 2023)è un’app di messaggistica ormai utilizzata dalla maggior parte degli utenti che si ritrovano ad avere tra le mani uno smartphone per comunicare con gli altri. A volte la comunicazione può diventare piuttosto invasiva, troppi messaggi da parte di uncon il quale poi non si ha intenzione di avere alcun tipo di rapporto. Una situazione che può capitare quando ad esempio si lascia una persona oppure si viene lasciati, ma anche semplicemente in circostanze in cui non si vuole più avere nulla a che fare con un determinato soggetto. Un approfondimento sulsurisultano sospese Al di là delle novità sui gruppi raccolte ieri, è importante capire alcuni aspetti solo ...

