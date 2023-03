Consiglio Ue: tra Ucraina e migranti, ecco cosa è stato deciso (Di giovedì 23 marzo 2023) Il primo giorno del Consiglio Europeo conferma le linee espresse dai Ventisette nel corso degli ultimi mesi. Ribadito il sostegno all'Ucraina, si punta anche a un rafforzmento della strategia sulle migrazioni adottate il 9 febbraio e vicino alla linea italiana Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 marzo 2023) Il primo giorno delEuropeo conferma le linee espresse dai Ventisette nel corso degli ultimi mesi. Ribadito il sostegno all', si punta anche a un rafforzmento della strategia sulle migrazioni adottate il 9 febbraio e vicino alla linea italiana

