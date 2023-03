Consiglio Europeo, Molinari: 'difficoltà sul tema dei migranti, la parte centrale sarà sull'Ucraina' (Di giovedì 23 marzo 2023) - 'L'Europa condivide la scommessa di Zelensky di arrivare a conclusione del conflitto nel 2023, Cosa può fare l'Europa? Mettere sul piatto ulteriori aiuti, come le munizioni che sono molto importanti'... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 23 marzo 2023) - 'L'Europa condivide la scommessa di Zelensky di arrivare a conclusione del conflitto nel 2023, Cosa può fare l'Europa? Mettere sul piatto ulteriori aiuti, come le munizioni che sono molto importanti'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : L'Italia, che ho l'onore di rappresentare nel Consiglio europeo, ha oggi tutte le carte in regola per recitare un r… - Palazzo_Chigi : Alla vigilia del Consiglio europeo, che si apre domattina a Bruxelles, il Presidente @GiorgiaMeloni ha avuto un col… - BaldinoVittoria : Il mio intervento in aula sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio Europeo.… - BrahimMaarad : Migranti, crisi bancaria e Ucraina agitano il Consiglio europeo - Sirbone45 : RT @AlessiaMorani: Anche questa volta il presidente #Meloni torna dal Consiglio Europeo con un pugno di mosche in mano. Quando si dice l’au… -