Consiglio europeo, le conclusioni di Bruxelles: «Consegna urgente di munizioni e artiglieria a Kiev». Atteso l’incontro Meloni-Macron (Di giovedì 23 marzo 2023) «L’Unione Europea e gli Stati membri stanno aumentando gli sforzi per contribuire a soddisfare le pressanti esigenze militari e di difesa dell’Ucraina», così il Consiglio europeo nella sua prima giornata di incontro a Bruxelles. «Accogliamo con favore l’accordo raggiunto in sede di Consiglio per la Consegna urgente all’Ucraina di munizioni terra-terra e di artiglieria, e se richiesto, di missili», si legge nelle conclusioni stese dagli Stati membri dopo le discussioni dedicate all’Ucraina. Al centro degli aiuti anche la Moldavia: «L’Unione europea continuerà a fornire tutto il sostegno pertinente alla Moldavia, anche per rafforzare la resilienza, la sicurezza, la stabilità, l’economia e l’approvvigionamento energetico del paese di ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) «L’Unione Europea e gli Stati membri stanno aumentando gli sforzi per contribuire a soddisfare le pressanti esigenze militari e di difesa dell’Ucraina», così ilnella sua prima giornata di incontro a. «Accogliamo con favore l’accordo raggiunto in sede diper laall’Ucraina diterra-terra e di, e se richiesto, di missili», si legge nellestese dagli Stati membri dopo le discussioni dedicate all’Ucraina. Al centro degli aiuti anche la Moldavia: «L’Unione europea continuerà a fornire tutto il sostegno pertinente alla Moldavia, anche per rafforzare la resilienza, la sicurezza, la stabilità, l’economia e l’approvvigionamento energetico del paese di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : Alla vigilia del Consiglio europeo, che si apre domattina a Bruxelles, il Presidente @GiorgiaMeloni ha avuto un col… - BaldinoVittoria : Il mio intervento in aula sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio Europeo.… - GiorgiaMeloni : L'Italia, che ho l'onore di rappresentare nel Consiglio europeo, ha oggi tutte le carte in regola per recitare un r… - quelosempre : RT @CeresaRaffaele: Orban al consiglio Europeo: No immigrazione No gender No guerra No arresto di Putin Cosa aspettano a cacciare sto fasc… - laramps : Se guardate stasera un qualsiasi tg italiano ricordatevi bene una cosa: sull’immigrazione cui tanto tiene il govern… -