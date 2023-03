Consiglio Europeo del 23 e 24 marzo: se ne parla a “Dritto e Rovescio” (Di giovedì 23 marzo 2023) Milano, Trasmissione Tv Dritto e Rovescio – Paolo Del DebbioNella puntata di giovedì 23 marzo in onda su Retequattro si parlerà anche della riforma fiscale del Governo Meloni Giovedì 23 marzo, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio” condotto da Paolo Del Debbio, ampio spazio sarà dedicato al Consiglio Europeo che si svolgerà a Bruxelles il 23 e 24 marzo in cui verrà affrontato, tra gli altri, il tema dell’immigrazione. Nel corso della puntata, una pagina sulla riforma fiscale proposta dal governo Meloni e sulle diverse posizioni di maggioranza e opposizione in materia di salario minimo. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Pierfrancesco Majorino, Marta Collot, Isabella Tovaglieri, Diana De Marchi, ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 marzo 2023) Milano, Trasmissione Tv– Paolo Del DebbioNella puntata di giovedì 23in onda su Retequattro si parlerà anche della riforma fiscale del Governo Meloni Giovedì 23, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “” condotto da Paolo Del Debbio, ampio spazio sarà dedicato alche si svolgerà a Bruxelles il 23 e 24in cui verrà affrontato, tra gli altri, il tema dell’immigrazione. Nel corso della puntata, una pagina sulla riforma fiscale proposta dal governo Meloni e sulle diverse posizioni di maggioranza e opposizione in materia di salario minimo. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Pierfrancesco Majorino, Marta Collot, Isabella Tovaglieri, Diana De Marchi, ...

