Consiglio Europeo a Bruxelles, Meloni: “Linea italiana sull’Ucraina è chiara” (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Consiglio Europeo riunisce al tavolo di lavoro 27 capi di Stato e di governo, i vertici comunitari e il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. temi sul tavolo saranno Ucraina, competitività, mercato unico, economia ed energia. Prima dell’inizio dei lavori, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è fermata a parlare con i giornalisti. La ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Ilriunisce al tavolo di lavoro 27 capi di Stato e di governo, i vertici comunitari e il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. temi sul tavolo saranno Ucraina, competitività, mercato unico, economia ed energia. Prima dell’inizio dei lavori, la presidente delGiorgiasi è fermata a parlare con i giornalisti. La ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : L'Italia, che ho l'onore di rappresentare nel Consiglio europeo, ha oggi tutte le carte in regola per recitare un r… - Palazzo_Chigi : Alla vigilia del Consiglio europeo, che si apre domattina a Bruxelles, il Presidente @GiorgiaMeloni ha avuto un col… - BaldinoVittoria : Il mio intervento in aula sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio Europeo.… - fisco24_info : Consiglio Europeo al via a Bruxelles: Sarà dedicato a vari temi, dall' Ucraina all'economia - Luca62604669 : RT @CeresaRaffaele: Contiamo talmente tanto in Europa che la questione migranti non è in agenda al Consiglio Europeo...Caro Sallusti,Belpi… -