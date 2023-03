CONI, Malagò: «Spalletti è un allenatore che sta facendo qualcosa di meraviglioso» (Di giovedì 23 marzo 2023) Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato del momento del Napoli di Luciano Spalletti. Ecco le sue dichiarazioni Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato del Napoli di Spalletti a margine della festa organizzata dal Circolo Canottieri. PAROLE – «Sacrosanto dare il premio Bearzot a Luciano Spalletti, un allenatore che sta facendo qualcosa di meraviglioso, complimenti. Vado dal sindaco Manfredi a parlare anche del palazzetto di Ponticelli con il presidente della Federginnastica e della Fidal nazionali. Credo che ci siano i presupposti per fare qualcosa per questi giovani di Napoli che se lo meritano». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Giovanni, presidente del, ha parlato del momento del Napoli di Luciano. Ecco le sue dichiarazioni Giovanni, presidente del, ha parlato del Napoli dia margine della festa organizzata dal Circolo Canottieri. PAROLE – «Sacrosanto dare il premio Bearzot a Luciano, unche stadi, complimenti. Vado dal sindaco Manfredi a parlare anche del palazzetto di Ponticelli con il presidente della Federginnastica e della Fidal nazionali. Credo che ci siano i presupposti per fareper questi giovani di Napoli che se lo meritano». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvatore_irato : RT @CalcioFinanza: Utile di oltre 4 milioni nel primo semestre dell'anno per la società del presidente del CONI Giovanni #Malagò e del nipo… - marcocatania97 : RT @CalcioFinanza: Utile di oltre 4 milioni nel primo semestre dell'anno per la società del presidente del CONI Giovanni #Malagò e del nipo… - ZorroeI : RT @CalcioFinanza: Utile di oltre 4 milioni nel primo semestre dell'anno per la società del presidente del CONI Giovanni #Malagò e del nipo… - armcopp : RT @napoli_network: La società di Malagò e Rattazzi ha generato un utile di oltre 4 milioni. Giovanni #Malagò, presidente del #CONI, e Lup… - ivangallo80 : RT @MarcoGiordano6: Il quotidiano Milano e Finanza spiega l'evoluzione dei comuni interessi del Presidente del Coni, Malagò e di Lupo Ratta… -

Il Napoli recupera una pedina fondamentale e Malagò esalta Spalletti - Top News 'Il Premio Bearzot a Luciano Spalletti Sacrosanto premio a un allenatore che sta facendo qualcosa di meraviglioso, complimenti'. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando a Napoli a margine della festa organizzata dal Circolo Canottieri per festeggiare gli oltre 50 atleti giallorossi vincitori di titoli mondiali e medaglie olimpiche. ... Napoli, Malagò: 'Spalletti sta facendo qualcosa di meraviglioso' 'Sacrosanto dare il premio Bearzot a Luciano Spalletti, un allenatore che sta facendo qualcosa di meraviglioso, complimenti'. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò , parlando a Napoli a margine della festa organizzata dal Circolo Canottieri. Domani il numero uno dello sport italiano parteciperà al Maschio Angioino proprio alla cerimonia di ... Volley. Al C.T. A Fefé De Giorgi il Premio "Un Cuore da Leone - Gian Luigi Corti" La seconda edizione del premio istituito da Stelle nello Sport con patrocinio Coni, Cip, Aips e Ussi sarà assegnata martedì prossimo a Genova al CT della Nazionale italiana di ... Giovanni Malagò, ... 'Il Premio Bearzot a Luciano Spalletti Sacrosanto premio a un allenatore che sta facendo qualcosa di meraviglioso, complimenti'. Così il presidente del, Giovanni, parlando a Napoli a margine della festa organizzata dal Circolo Canottieri per festeggiare gli oltre 50 atleti giallorossi vincitori di titoli mondiali e medaglie olimpiche. ...'Sacrosanto dare il premio Bearzot a Luciano Spalletti, un allenatore che sta facendo qualcosa di meraviglioso, complimenti'. Così il presidente del, Giovanni, parlando a Napoli a margine della festa organizzata dal Circolo Canottieri. Domani il numero uno dello sport italiano parteciperà al Maschio Angioino proprio alla cerimonia di ...La seconda edizione del premio istituito da Stelle nello Sport con patrocinio, Cip, Aips e Ussi sarà assegnata martedì prossimo a Genova al CT della Nazionale italiana di ... Giovanni, ... Impianti sportivi, il primato di Borgo Hermada latinaoggi.eu