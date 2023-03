Conegliano-Fenerbahce oggi in tv | Champions League volley femminile | orario | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 marzo 2023)giovedì 23 marzo (ore 20.30) si giocaIstanbul, ritorno dei quarti di finale della2022-2023 di. Le Campionesse del Mondo cercheranno la grande rimonta di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso: le Pantere hanno perso l’andata con un secco 3-0 nella metropoli turca e ora sono obbligate a vincere per 3-0 o 3-1 se vorranno giocarsi il golden set di spareggio, decisivo per la qualificazione alle semifinali. Le ragazze di coach Daniele Santerelli devono scalare una montagna e la missione sarà estremamente complicata contando la caratura delle avversarie. Le Campionesse d’Italia, che stanno primeggiando in Serie A1 e hanno già conquistato tre trofei in stagione, stanno inseguendo il massimo titolo ...