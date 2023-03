Concorso Comune di Vernante: Bando per 1 Operaio Necroforo (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Comune di Vernante ha emesso un Bando di Concorso per selezionare 1 Collaboratore Tecnico Operaio Necroforo, in categoria B. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Vernante: Concorso per 1 Collaboratore Tecnico Operaio Necroforo Il Comune di Vernante, in Piemonte, sta cercando un Operaio che si occupi di effettuare manutenzioni presso il cimitero comunale. Il Bando non richiede titolo di studio specifico ma tanta esperienza nella mansione, cittadinanza italiana, predisposizione fisica al ruolo e al lavoro di squadra, abilitazione alla guida di automezzi di proprietà comunale, ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 23 marzo 2023) Ildiha emesso undiper selezionare 1 Collaboratore Tecnico, in categoria B. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 1 Collaboratore TecnicoIldi, in Piemonte, sta cercando unche si occupi di effettuare manutenzioni presso il cimitero comunale. Ilnon richiede titolo di studio specifico ma tanta esperienza nella mansione, cittadinanza italiana, predisposizione fisica al ruolo e al lavoro di squadra, abilitazione alla guida di automezzi di proprietà comunale, ...

