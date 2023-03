Concorso Comune di Vaprio d’Adda: Bando per 1 Messo Comunale (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Comune di Vaprio d’Adda ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Collaboratore Amministrativo Messo Comunale Notificatore, in categoria B3, da assegnare all’area amministrativa e socio-culturale. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando di Concorso Il responsabile di P.O. dott. Vincenzo Bonelli, rende noto, che é indetto un Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di uno posto di collaboratore amministrativo - categoria B3 - tempo pieno ed indeterminato, da assegnare agli uffici comunali e al servizio di Messo Comunale notificatore - area amministrativa e socio culturale. Requisiti ed Invio della Domanda ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 23 marzo 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Collaboratore AmministrativoNotificatore, in categoria B3, da assegnare all’area amministrativa e socio-culturale. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diIl responsabile di P.O. dott. Vincenzo Bonelli, rende noto, che é indetto unpubblico, per soli esami, per la copertura di uno posto di collaboratore amministrativo - categoria B3 - tempo pieno ed indeterminato, da assegnare agli uffici comunali e al servizio dinotificatore - area amministrativa e socio culturale. Requisiti ed Invio della Domanda ...

