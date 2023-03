Concorso Comune di Modena: Bando per 2 Istruttori Polizia Locale (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Comune di Modena ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 2 Istruttori Direttivi di Polizia Locale, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato. Il Bando é prioritariamente riservato ai Volontari delle Forze Armate. Comune di Modena: Concorso per 2 Istruttori Direttivi di Polizia Locale Il Bando richiede laurea magistrale, esperienza nella mansione, cittadinanza italiana, predisposizione fisica e psicologica alla mansione, abilitazione alla guida di auto e moto, e nessuna pendenza penale. I Candidati risultati idonei, a seguito del superamento delle prove d’esame, saranno assegnati al Comando di ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 23 marzo 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2Direttivi di, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato. Ilé prioritariamente riservato ai Volontari delle Forze Armate.diper 2Direttivi diIlrichiede laurea magistrale, esperienza nella mansione, cittadinanza italiana, predisposizione fisica e psicologica alla mansione, abilitazione alla guida di auto e moto, e nessuna pendenza penale. I Candidati risultati idonei, a seguito del superamento delle prove d’esame, saranno assegnati al Comando di ...

