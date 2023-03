Concorrenti eliminati al “GF Vip 7”: interviene la famosa avvocata (Di giovedì 23 marzo 2023) News Tv. A nulla sono valsi i richiami di Alfonso Signorini e l’intervento di Pier Silvio Berlusconi: alcuni provvedimenti disciplinari si sono resi necessari. A poche settimane dalla finale del “GF Vip 7?, ben due Concorrenti sono stati squalificati. Stiamo parlando di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, che sono stati costretti a lasciare il gioco colpevoli di aver infranto le regole. A commentare le ultime vicende l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace che è intervenuta a Casa Pipol. leggi anche: “GF Vip 7”, Orietta Berti pungente su Antonella Fiordelisi: cosa ha rivelato leggi anche: Daniele Dal Moro, il gesto contro Martina Nasoni divide: il video Annamaria Bernardini De Pace, a proposito della doppia eliminazione del “Grande Fratello Vip”, ha spiegato intervenendo a Casa Pipol, di essere fortemente contraria al politicamente corretto. In ... Leggi su tvzap (Di giovedì 23 marzo 2023) News Tv. A nulla sono valsi i richiami di Alfonso Signorini e l’intervento di Pier Silvio Berlusconi: alcuni provvedimenti disciplinari si sono resi necessari. A poche settimane dalla finale del “GF Vip 7?, ben duesono stati squalificati. Stiamo parlando di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, che sono stati costretti a lasciare il gioco colpevoli di aver infranto le regole. A commentare le ultime vicende l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace che è intervenuta a Casa Pipol. leggi anche: “GF Vip 7”, Orietta Berti pungente su Antonella Fiordelisi: cosa ha rivelato leggi anche: Daniele Dal Moro, il gesto contro Martina Nasoni divide: il video Annamaria Bernardini De Pace, a proposito della doppia eliminazione del “Grande Fratello Vip”, ha spiegato intervenendo a Casa Pipol, di essere fortemente contraria al politicamente corretto. In ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TERESA38028021 : RT @afiresign_: 26 concorrenti eliminati, 9 concorrenti rimasti in casa ma l’unica concorrente di cui parlano dentro e fuori la casa è Oria… - Gianni95789508 : RT @afiresign_: 26 concorrenti eliminati, 9 concorrenti rimasti in casa ma l’unica concorrente di cui parlano dentro e fuori la casa è Oria… - Evabicho : RT @afiresign_: 26 concorrenti eliminati, 9 concorrenti rimasti in casa ma l’unica concorrente di cui parlano dentro e fuori la casa è Oria… - dndmuns0n : RT @afiresign_: 26 concorrenti eliminati, 9 concorrenti rimasti in casa ma l’unica concorrente di cui parlano dentro e fuori la casa è Oria… - TinaPriore : RT @afiresign_: 26 concorrenti eliminati, 9 concorrenti rimasti in casa ma l’unica concorrente di cui parlano dentro e fuori la casa è Oria… -