Con l’aggiornamento iOS 16.4 il rilevamento incidenti evita falsi allarmi (Di giovedì 23 marzo 2023) l’aggiornamento iOS 16.4 è ad un passo dal suo lancio definitivo e ufficiale. Nelle scorse ore, Apple ha rilasciato la release candidate dell’update e la distribuzione del pacchetto per tutti si attende non più tardi della prossima settimana. Oltre alle novità in arrivo con l’esperienza software, sarebbero pronte una serie di ottimizzazioni e correzioni di bug. Il passo in avanti più importante compiuto dagli sviluppatori sarebbe il superamento degli errori di funzionamento del rilevamento incidenti in determinate situazioni. La funzione denominata “Crash Detection” è stata lanciata lo scorso autunno per tutti i modelli di iPhone 14 e gli ultimi esemplari di Apple Watch. La novità è stata progettata per rilevare gli incidenti automobilistici per chiamare automaticamente i numeri di emergenza nel caso in cui il ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 marzo 2023)iOS 16.4 è ad un passo dal suo lancio definitivo e ufficiale. Nelle scorse ore, Apple ha rilasciato la release candidate dell’update e la distribuzione del pacchetto per tutti si attende non più tardi della prossima settimana. Oltre alle novità in arrivo con l’esperienza software, sarebbero pronte una serie di ottimizzazioni e correzioni di bug. Il passo in avanti più importante compiuto dagli sviluppatori sarebbe il superamento degli errori di funzionamento delin determinate situazioni. La funzione denominata “Crash Detection” è stata lanciata lo scorso autunno per tutti i modelli di iPhone 14 e gli ultimi esemplari di Apple Watch. La novità è stata progettata per rilevare gliautomobilistici per chiamare automaticamente i numeri di emergenza nel caso in cui il ...

