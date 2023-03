Con “bonsoir!” Francesca Michielin conquista Milano

(Di giovedì 23 marzo 2023) Non arresta la sua corsa il10 a teatro diche arriva lunedì 20 e martedì 21 marzo al Teatro Lirico “Giorgio Gaber” dicon un doppio sold-out. Lo show, prodotto da Vivo Concerti, è sold-out anche per le date di Bologna e Padova. Così, davanti ad alcune delle platee più suggestive d’Italia,è pronta a riabbracciare il suo pubblico e a presentare live per la prima volta i brani inediti di Cani Sciolti, il nuovo disco pubblicato venerdì 24 febbraio per Columbia Records/Sony Music Italy, insieme ai grandi successi che l’hanno resa una delle cantautrici e polistrumentiste più apprezzate della scena contemporanea italiana. Un ritratto pieno di ricordi, cambiamenti, esperienze, incontri, parole chiave da condividere e vivere con il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PEACHYWORLD_ : RT @astronavemusica: ???? bonsoir! - Michielin10 a teatro ???? È davanti ad alcune delle platee più suggestive d’Italia che Francesca Michieli… - SuperGaietta : RT @astronavemusica: ???? bonsoir! - Michielin10 a teatro ???? È davanti ad alcune delle platee più suggestive d’Italia che Francesca Michieli… - astronavemusica : ???? bonsoir! - Michielin10 a teatro ???? È davanti ad alcune delle platee più suggestive d’Italia che Francesca Michi… - ScrivoArte : RT @beppegas000: #ScrivoArte #ScrivoDiStelle Bonsoir, va echeggiando il timbro della voce oltre l'apice dei comignoli spenti, privi di emo… - beppegas000 : #ScrivoArte #ScrivoDiStelle Bonsoir, va echeggiando il timbro della voce oltre l'apice dei comignoli spenti, privi… -

...separazione Verbena All too well Tutto è magnificoI biglietti I biglietti per il! -...Awards come Promessa/rivelazione italiana 2015 - Wind Music Awards Premio Multiplatino Singolo...! Michielin10 a Teatro" la cantautrice veneta riempie bene anche lo spazio palco platea, coinvolgendo il pubblico, molto fedele in realtà, regalando una grande partecipazionenumerosi ...Il disco accompagna il successo di! - Michielin10 a teatro, il tour che porta la giovane ... cambiamenti, esperienze, incontri, parole chiave da condividere e vivereil pubblico di sempre e ...

Bonsoir a teatro con Francesca Michielin: «Milano, ti restituisco l ... Mi-Tomorrow

Un sold annunciato, quello dell’artista veneta a Milano, per la doppietta milanese in uno dei templi della musica e del teatro storico meneghino ...Doppiata la metà del tour Francesca Michielin arriva a Milano con un doppio sold out (uno dei tanti di questo giro di concerti).