Comincia il Ramadan 2023: orari, divieti e modalità di una delle più importanti ricorrenze islamiche (Di giovedì 23 marzo 2023) «Domani in'shaa'Allah inizia il mese di Ramadan, il mio mese preferito che ogni anno porta gioie, buone notizie, salute, serenità e soprattutto un netto avvicinamento alla religione»: con queste parole l'influencer Mariam Ali, sorridendo radiosa, ricorda ai suoi followers il ritorno del mese sacro del digiuno, dedicato alla preghiera, alla meditazione e all'autodisciplina. L'appuntamento, ogni anno, corrisponde al nono mese del calendario islamico. Tradizione vuole, infatti, che questo fu il mese in cui venne rivelato il Corano: la trascrizione della parola di Dio che fu ascoltata dal Profeta Maometto, attraverso l'angelo Jibril (Gabriele), durante un ritiro sul monte Hira (intorno al 610 d.C.). I precetti del testo sacro dell'Islam, in Italia, sono seguiti da circa 2.7 milioni di persone, tra cittadini stranieri e italiani.

