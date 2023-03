Come si informano i nostri parlamentari? Tg Rai e SkyTg24 i più affidabili in Tv (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Sole 24 Ore, ANSA, Sky TG24 e i TG Rai le fonti più affidabili per i parlamentari Ansa.it Il Sole 24 Ore, ANSA, Sky TG24 e i TG Rai sono le fonti di informazione più consultate e ritenute più affidabili dai parlamentari, secondo una ricerca svolta su un campione rappresentativo di deputati e senatori di questa legislatura da parte di Quorum/YouTrend, in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co. Sole 24 Ore e ANSA sono i media italiani considerati più affidabili, con un punteggio rispettivamente di 7,7 e 7,5 su 10, ai livelli di media internazionali Come New York Times e BBC (7,7). Appena dietro troviamo i telegiornali nazionali della Rai (7,2) e Sky TG24 (7,1). I telegiornali del servizio pubblico (TG1, TG2 e TG3) sono anche i più seguiti fra i TG tradizionali. L’86% dichiara ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Sole 24 Ore, ANSA, Sky TG24 e i TG Rai le fonti piùper iAnsa.it Il Sole 24 Ore, ANSA, Sky TG24 e i TG Rai sono le fonti di informazione più consultate e ritenute piùdai, secondo una ricerca svolta su un campione rappresentativo di deputati e senatori di questa legislatura da parte di Quorum/YouTrend, in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co. Sole 24 Ore e ANSA sono i media italiani considerati più, con un punteggio rispettivamente di 7,7 e 7,5 su 10, ai livelli di media internazionaliNew York Times e BBC (7,7). Appena dietro troviamo i telegiornali nazionali della Rai (7,2) e Sky TG24 (7,1). I telegiornali del servizio pubblico (TG1, TG2 e TG3) sono anche i più seguiti fra i TG tradizionali. L’86% dichiara ...

