Come mai Gelosa, primo singolo di Finesse, è fisso sul podio di Spotify (Di giovedì 23 marzo 2023) Finesse, producer italiano di origini indiane, ha rilasciato il suo primo singolo, Gelosa, dopo una sfilza di collaborazioni di prestigio italiane e non (Nicky Minaj, Polo G, Bad Bunny, Rauw Alejandro, Ghali, Sfera Ebbasta, Shiva, Mambolosco). Nel brano, che è diventato subito disco d'oro, si affianca (in ordine di apparizione) a Shiva, Sfera Ebbasta e Guè. La crescita di Finesse Per Amritvir Singh, classe 1999, nome d'arte Finesse, tutto ha inizio nel 2020. Nato a Brescia e cresciuto nella provincia di Verona, divide il suo tempo studiando informatica e intanto facendo anche svariati lavori (dal fattorino al responsabile qualità in una multinazionale che produce batterie). Di sera, coltiva la passione per la musica, la produce con il computer portatile del fratello, lavora in ...

