Come ha gestito Atac le comunicazioni sull’attacco informatico subito (Di giovedì 23 marzo 2023) Quanto risulta essere efficace la comunicazione di Atac nell’ambito dell’attacco informatico subito? Quello che salta all’occhio quasi immediatamente è che la comunicazione rispetto a quanto stava accadendo ieri è stata a singhiozzo. Sul profilo Twitter di Atac – solitamente molto attivo nella segnalazione dei disagi – sono comparsi tre retweet (uno di Moovit, gli altri due dell’account del Comune di Roma) che davano conto agli utenti dei disservizi che si stavano verificando per via dell’attacco hacker Atac. Nessuna comunicazione ufficiale arrivata direttamente da Atac, quindi, con l’assenza di note o comunicati stampa in merito alla questione. Per fare chiarezza abbiamo provato a contattare l’ufficio stampa di Atac. LEGGI ANCHE >>> Bonus trasporti ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 marzo 2023) Quanto risulta essere efficace la comunicazione dinell’ambito dell’attacco? Quello che salta all’occhio quasi immediatamente è che la comunicazione rispetto a quanto stava accadendo ieri è stata a singhiozzo. Sul profilo Twitter di– solitamente molto attivo nella segnalazione dei disagi – sono comparsi tre retweet (uno di Moovit, gli altri due dell’account del Comune di Roma) che davano conto agli utenti dei disservizi che si stavano verificando per via dell’attacco hacker. Nessuna comunicazione ufficiale arrivata direttamente da, quindi, con l’assenza di note o comunicati stampa in merito alla questione. Per fare chiarezza abbiamo provato a contattare l’ufficio stampa di. LEGGI ANCHE >>> Bonus trasporti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marcozanni86 : Vedere come la #Svizzera ha gestito la crisi #CreditSuisse e leggere oggi su #repubblica il 'fate presto' di… - ProVitaFamiglia : Sandra Zampa, senatrice PD e già Sottosegretario al Ministero della Salute del Governo Conte, parla di 'bambini nat… - CoroiIonel : RT @Pignottone: Nelle carte dell'inchiesta di Bergamo la guerra per bande nell'organismo che, in combutta con Speranza, ha gestito le nostr… - FinoGinofino : RT @Pignottone: Nelle carte dell'inchiesta di Bergamo la guerra per bande nell'organismo che, in combutta con Speranza, ha gestito le nostr… - pisu_laura : RT @Pignottone: Nelle carte dell'inchiesta di Bergamo la guerra per bande nell'organismo che, in combutta con Speranza, ha gestito le nostr… -