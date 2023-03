Come fare capire al gatto una cosa che non deve fare? L’impresa di educare un micio (Di giovedì 23 marzo 2023) Come fare capire al gatto una cosa che non deve fare? E’ un impresa difficile riuscire a imporre un certo tipo di comportamento ad un animale di indole indipendente Come il gatto. Ma con pazienza e perseveranza, è possibile modificare le sue abitudini e, usando qualche metodo di correzione, potrai insegnargli a comportarsi bene. Come fare ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 marzo 2023)alunache non? E’ un impresa difficile riuscire a imporre un certo tipo di comportamento ad un animale di indole indipendenteil. Ma con pazienza e perseveranza, è possibile modificare le sue abitudini e, usando qualche metodo di correzione, potrai insegnargli a comportarsi bene.... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivanscalfarotto : Cari colleghi della destra, ma se invece di fare ideologia sulla pelle delle persone facessimo buona politica come… - ultimora_pol : ???? #Francia - Emmanuel #Macron: 'Pensate che mi faccia piacere fare questa riforma? La risposta è no. Avrei potuto… - marcofurfaro : Manipolare le dichiarazioni altrui non ti fa onore, @matteorenzi. Così come non vi fa onore fare ogni giorno opposi… - Baby74 : RT @Loredana_Dana75: Che pretese che ha! Arrogante! Finalmente Milena le ha cucito la bocca! Non potendo poi sfogarsi su Nikita ha dovuto f… - optibelrebe : @sbonaccini 89 CASI DI ABUSI SESSUALI DA PARTE DI #SACERDOTI DELLA #CHIESACATTOLICA ANCHE DURANTE IL #LOCKDOWN PER… -