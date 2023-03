Colf e badanti, secondo la ricerca di Assindatcolf serviranno 23mila lavoratori annuali dall’estero (Di giovedì 23 marzo 2023) In Italia c’è una necessità sempre crescente di assumere Colf e badanti, ma quella che manca è la disponibilità di persone. E’ ciò che emerge dalla ricerca commissionata da AssindatColf, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico e realizzata dal Centro studi e ricerche Idos. secondo lo studio, al netto dei lavoratori di paesi dell’Unione europea, il fabbisogno di manodopera aggiuntiva non comunitaria si attesta tra circa 57mila e 68mila persone per l’intero triennio 2023-2025, per una media annua di 19-23 mila nuovi inserimenti dall’estero. Del resto su 961mila lavoratori domestici regolari nel 2021, 672mila erano stranieri (circa il 70%) e tra di loro 514mila provenivano da paesi non comunitari. A questi si aggiungono i numeri degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) In Italia c’è una necessità sempre crescente di assumere, ma quella che manca è la disponibilità di persone. E’ ciò che emerge dallacommissionata da Assindat, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico e realizzata dal Centro studi e ricerche Idos.lo studio, al netto deidi paesi dell’Unione europea, il fabbisogno di manodopera aggiuntiva non comunitaria si attesta tra circa 57mila e 68mila persone per l’intero triennio 2023-2025, per una media annua di 19-23 mila nuovi inserimenti. Del resto su 961miladomestici regolari nel 2021, 672mila erano stranieri (circa il 70%) e tra di loro 514mila provenivano da paesi non comunitari. A questi si aggiungono i numeri degli ...

