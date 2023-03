Colacurci (Sigo): Sicurezza e percorsi omogenei in tutti i punti nascita” (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – “Per i punti nascita il presupposto fondamentale è la Sicurezza, che significa avere a disposizione nell’organico anche un anestesista e un pediatra con competenze specifiche neonatologiche”. Così Nicola Colacurci, presidente della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo) e professore ordinario di ginecologia all’Università degli studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, in audizione sulle “Iniziative per aggiornare gli standard per la distribuzione dei punti nascita” in Commissione Affari sociali alla Camera. “Qualsiasi punto nascita venga aperto – afferma Colacurci – deve avere le stesse garanzie di Sicurezza di tutti gli altri punti ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – “Per iil presupposto fondamentale è la, che significa avere a disposizione nell’organico anche un anestesista e un pediatra con competenze specifiche neonatologiche”. Così Nicola, presidente della Società italiana di ginecologia e ostetricia () e professore ordinario di ginecologia all’Università degli studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, in audizione sulle “Iniziative per aggiornare gli standard per la distribuzione dei” in Commissione Affari sociali alla Camera. “Qualsiasi puntovenga aperto – afferma– deve avere le stesse garanzie didigli altri...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Colacurci (Sigo): Sicurezza e percorsi omogenei in tutti i punti nascita' - News24_it : Colacurci (Sigo): Sicurezza e percorsi omogenei in tutti i punti nascita' - ledicoladelsud : Colacurci (Sigo): Sicurezza e percorsi omogenei in tutti i punti nascita” - TV7Benevento : Colacurci (Sigo): Sicurezza e percorsi omogenei in tutti i punti nascita' - -