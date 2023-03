Clima primaverile | ma nel weekend può tornare la pioggia

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 marzo 2023) La Lombardia è interessata da un flusso occidentale atlantico, che porta in generale un tempo asciutto e mite. Una probabile ondulazione più pronunciata sarà possibile nel corso del fine settimana, la quale potrebbe portare deboli precipitazioni nella giornata di domenica, seguita da un calo delle temperature. Le previsioni del Centro Meteo Lombardo a cura di Francesco Sudati. Giovedì 23 marzo 2023 Tempo Previsto: Cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso con nubi più consistenti sui rilievi alpini e prealpini; schiarite in pianura nel corso della giornata, ma con tendenza a nuovo aumento della nuvolosità a sera; precipitazioni assenti su tutta la regione.Temperature: Minime senza variazioni di rilievo e tra +7/9 °C, più elevati nei grandi centri urbani; massime senza variazioni di rilievo e tra 19/21 °C, con locali valori leggermente superiori.Venti: Occidentali: deboli in pianura, ...