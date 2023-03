Claudio Lippi sfogo doloroso ed il tradimento | il retroscena a Mediaset che non può dimenticare

(Di giovedì 23 marzo 2023)e inatteso diche in un’intervista fiume ha parlato dell’inaspettatovissuto a. Volto iconico della televisione,ha rilasciato un’intervista a La Repubblica a cui ha confessato alcunidel suo passato professionale. Oggi 77enneè una persona appagata e soddisfatta, anche se gli piacerebbe tornare a lavorare in tv. La sua carriera è stata un ascesa vertiginosa: dopo aver condotto alcuni programmi su tv locali è approdato adove gli sono stati affidati format di successo.confessione inattesa- foto Ansa- Grantennistoscana.itConduttore cortese, educato ma anche ironico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DarioBallini : Claudio Lippi in tv dà del “primate” ad un ragazzo italobrasiliano. Giustamente era lì a lamentarsi del fatto che n… - RICKDECKARD1962 : RT @robymallo: Claudio Lippi: 'Perché sono nato uomo? Almeno #Malgioglio!'. #DaNoiARuotaLibera - Kissmaniaco2 : RT @robymallo: Claudio Lippi: 'Perché sono nato uomo? Almeno #Malgioglio!'. #DaNoiARuotaLibera - CuoreAzzurooo : RT @sembramanonsono: Claudio Lippi va rinchiuso e scommato di sangue...razzista leghista di sfaccimma - Paolacataldoge : @Giulia_B @GenCar5 Non si possono sanzionare le opinioni, ovvio. Ma si possono sanzionare i reati. Se ad esempio Cl… -

"Non è un primate": disastro di, l'insulto al ragazzo brasiliano... non si sa in che giorno ne in fascia oraria ma potrebbe essere alla guida di un nuovo format magari basato proprio su Da noi a ruota libera (in cui domenica scorsaha fatto una pessima ...Tags: cristina marino cristina marino e luca argentero luca argentero Articolo precedente Selvaggia Lucarelli commenta la battuta inopportuna diin diretta tv: ''Ha detto cose molto ...

Claudio Lippi e la gaffe in diretta tv: dà del primate a un ragazzo italo-brasiliano La Stampa

Si è concluso il percorso per il rinnovo degli organismi dirigenziali locali del Partito democratico. Dopo l’elezione a segretario comunale del candidato unico Cosimo Latini (foto)e l’accorpamento dei ...Selvaggia Lucarelli ha commentato la battuta inopportuna fatta da Claudio Lippi in diretta tv durante l'ultima puntata ...