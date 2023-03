Claudio Amendola si confessa: fra cocaina e la notte in carcere (Di giovedì 23 marzo 2023) Claudio Amendola, 60 anni, è uno dei punti di riferimento del cinema italiano. Da più di 30 anni, l’attore romano ci tiene compagnia sul piccole e grande schermo, sapendo interpretare ruoli diversi tra loro ma che restano sempre nel cuore di tutti noi. La star dei Cesaroni è ormai di casa per tutti noi e ci sembra quasi come un familiare che con piacere rivediamo. Di recente l’attore si è confessato al programma ”Belve”, dove ha parlato senza filtri di diversi temi. Dalla dipendenza alla cocaina, alla fine del rapporto con Francesca Neri fino alla sua esperienza in carcere da giovanissimo…. Fonte/ ShutterstockLEGGI DI PIÙ: Raoul Bova, 51, parla del passare del tempo: ”Non sei più 18enne che esce fuori dall’acqua, capelli bianchi e kg in più non guastano” LEGGI DI PIÙ: Laura Pausini ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 23 marzo 2023), 60 anni, è uno dei punti di riferimento del cinema italiano. Da più di 30 anni, l’attore romano ci tiene compagnia sul piccole e grande schermo, sapendo interpretare ruoli diversi tra loro ma che restano sempre nel cuore di tutti noi. La star dei Cesaroni è ormai di casa per tutti noi e ci sembra quasi come un familiare che con piacere rivediamo. Di recente l’attore si èto al programma ”Belve”, dove ha parlato senza filtri di diversi temi. Dalla dipendenza alla, alla fine del rapporto con Francesca Neri fino alla sua esperienza inda giovanissimo…. Fonte/ ShutterstockLEGGI DI PIÙ: Raoul Bova, 51, parla del passare del tempo: ”Non sei più 18enne che esce fuori dall’acqua, capelli bianchi e kg in più non guastano” LEGGI DI PIÙ: Laura Pausini ...

