Classifica inediti Amici 22 | Angelina senza rivali | Wax è troppo Blanco | cosa pensa Linus

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 23 marzo 2023) Ad22, in vista del secondo Serale, è tempo di giudizi. Nel corso della puntata di ieri del talent di Maria De Filippi,si è ritrovato a giudicare glidei cantanti in gara, dei quali ha stilato larealmente dei brani di Cricca,, Piccolo G., Wax, Aaron e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.