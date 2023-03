Clamoroso al Bayern: licenziato Nagelsmann, al suo posto Tuchel (Di giovedì 23 marzo 2023) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Notizie clamorose arrivano dalla Germania , dove il Bayern Monaco ha deciso di esonerare l'allenatore Julian Nagelsmann e di affidare la panchina a Thomas Tuchel . Lo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 marzo 2023) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Notizie clamorose arrivano dalla Germania , dove ilMonaco ha deciso di esonerare l'allenatore Juliane di affidare la panchina a Thomas. Lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Bayern Monaco, cambio in panchina: via Nagelsmann, arriva Tuchel: Clamoroso cambio in panchina per il Bayern Monaco… - sportli26181512 : Clamoroso al #Bayern: licenziato #Nagelsmann, al suo posto #Tuchel: Secondo la stampa tedesca … - Bossebbasta2 : @_avvocato È uno dei califfi, sicuramente. Però esonerare un tecnico ad aprile è abbastanza clamoroso, quantomeno i… - MarcoBeltrami79 : Clamoroso al Bayern, #Nagelsmann licenziato prima dei quarti di Champions: arriva #Tuchel - ps791970 : #Clamoroso al #Bayern: licenziato #Nagelsmann, al suo posto #Tuchel Fonte #Gazzetta -

Clamoroso al Bayern: licenziato Nagelsmann, al suo posto Tuchel MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Notizie clamorose arrivano dalla Germania , dove il Bayern Monaco ha deciso di esonerare l'allenatore Julian Nagelsmann e di affidare la panchina a Thomas Tuchel . Lo riportano tra gli altri, nelle edizioni on line, la 'Bild' e 'Kicker', riferendo che ... Esonero a sorpresa: Tuchel è il sostituto A lui starebbe infatti pensando anche un altro club, con una decisione che avrebbe del clamoroso. Perché stando a quanto raccontato da Fabrizio Romano, il Bayern Monaco starebbe clamorosamente ... Clamoroso al Bayern Monaco: esonerato Julian Nagelsmann Clamoroso dalla Germania. Secondo quanto riporta la 'Bild' il Bayern Monaco avrebbe deciso di esonerare Julian Nagelsmann . Giravano voci di diversi malumori all'interno del club bavarese, soprattutto ... MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Notizie clamorose arrivano dalla Germania , dove ilMonaco ha deciso di esonerare l'allenatore Julian Nagelsmann e di affidare la panchina a Thomas Tuchel . Lo riportano tra gli altri, nelle edizioni on line, la 'Bild' e 'Kicker', riferendo che ...A lui starebbe infatti pensando anche un altro club, con una decisione che avrebbe del. Perché stando a quanto raccontato da Fabrizio Romano, ilMonaco starebbe clamorosamente ...dalla Germania. Secondo quanto riporta la 'Bild' ilMonaco avrebbe deciso di esonerare Julian Nagelsmann . Giravano voci di diversi malumori all'interno del club bavarese, soprattutto ... Clamoroso Bayern: valuta l'esonero di Nagelsmann. Pronto Tuchel Calciomercato.com Clamoroso al Bayern: licenziato Nagelsmann, al suo posto Tuchel MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Notizie clamorose arrivano dalla Germania, dove secondo la 'Bild' il Bayern Monaco "si separa con effetto immediato dall'allenatore Julian Nagelsmann". Secondo il ... Bayern, esonerato Nagelsmann: panchina a Tuchel Dalla Germania arriva una clamorosa indiscrezione che vede Julian Nagelsmann esonerato e che non sarà più l’allenatore del Bayern. Questo è quanto riportato dalla Bild. Per il suo sostituto si parla ... MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Notizie clamorose arrivano dalla Germania, dove secondo la 'Bild' il Bayern Monaco "si separa con effetto immediato dall'allenatore Julian Nagelsmann". Secondo il ...Dalla Germania arriva una clamorosa indiscrezione che vede Julian Nagelsmann esonerato e che non sarà più l’allenatore del Bayern. Questo è quanto riportato dalla Bild. Per il suo sostituto si parla ...