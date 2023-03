Cirque du Soleil, ‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’: il sogno si avvera (Di giovedì 23 marzo 2023) È arrivato in Italia, dopo una lunga attesa, KURIOS – Cabinet of Curiosities, meraviglioso spettacolo itinerante di Cirque du Soleil Entertainment Group, presentato dai partner italiani Show Bees e Vivo Concerti. Lo show, che ha venduto finora oltre 130.000 biglietti in Italia, è in scena a Roma da martedì 21 marzo e resterà a Tor di Quinto fino a sabato 29 aprile, per poi spostarsi a Milano a Piazzale Cuoco da mercoledì 10 maggio 2023 rimanendoci fino a domenica 25 giugno. I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it. E se fosse possibile alterare la realtà con il potere della nostra immaginazione? KURIOS – Cabinet of Curiosities del Cirque du Soleil conduce lo spettatore in un affascinante e misterioso regno, che disorienta i sensi e le percezioni a tal punto da chiedersi: È ... Leggi su funweek (Di giovedì 23 marzo 2023) È arrivato in Italia, dopo una lunga attesa, KURIOS –of Curiosities, meraviglioso spettacolo itinerante diduEntertainment Group, presentato dai partner italiani Show Bees e Vivo Concerti. Lo show, che ha venduto finora oltre 130.000 biglietti in Italia, è in scena a Roma da martedì 21 marzo e resterà a Tor di Quinto fino a sabato 29 aprile, per poi spostarsi a Milano a Piazzale Cuoco da mercoledì 10 maggio 2023 rimanendoci fino a domenica 25 giugno. I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it. E se fosse possibile alterare la realtà con il potere della nostra immaginazione? KURIOS –of Curiosities delduconduce lo spettatore in un affascinante e misterioso regno, che disorienta i sensi e le percezioni a tal punto da chiedersi: È ...

