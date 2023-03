Cio, Bach: “La politica non può decidere chi prende parte a una competizione” (Di giovedì 23 marzo 2023) “Se la politica decide chi può prendere parte a una competizione, allora lo sport e gli atleti diventano strumenti della politica. Dobbiamo essere politicamente neutrali ma non apolitici”. Lo ha detto Thomas Bach, presidente del Cio, intervenendo a un evento a Essen, in Germania: “In entrambi i casi non è consentito un isolamento così totale delle persone per il loro passaporto. Sappiamo bene che la politica governa il mondo. Sappiamo bene che le nostre decisioni hanno implicazioni politiche e dobbiamo tenerne conto nelle nostre riflessioni. Ma non dovremmo commettere l’errore di elevarci ad arbitri di controversie politiche perché saremmo schiacciati da questi poteri politici”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) “Se ladecide chi puòrea una, allora lo sport e gli atleti diventano strumenti della. Dobbiamo esseremente neutrali ma non apolitici”. Lo ha detto Thomas, presidente del Cio, intervenendo a un evento a Essen, in Germania: “In entrambi i casi non è consentito un isolamento così totale delle persone per il loro passaporto. Sappiamo bene che lagoverna il mondo. Sappiamo bene che le nostre decisioni hanno implicazioni politiche e dobbiamo tenerne conto nelle nostre riflessioni. Ma non dovremmo commettere l’errore di elevarci ad arbitri di controversie politiche perché saremmo schiacciati da questi poteri politici”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FulvioBinetti : Johann Sebastian Bach è nato il 21 marzo del 1685, l’inizio della primavera e di tutto ciò che oggi consideriamo ar… - animalistanata : Scegliamo il nostro prossimo mondo attraverso ciò che apprendiamo in questo. Se non impari niente il prossimo mondo… - Alice_Vogue : RT @MMirella28: Non dar retta ai tuoi occhi E non credere a ciò che vedi Gli occhi vedono soltanto ciò che è limitato Richard Bach Dip Vict… - claudioborlotto : RT @MMirella28: Non dar retta ai tuoi occhi E non credere a ciò che vedi Gli occhi vedono soltanto ciò che è limitato Richard Bach Dip Vict… - meerladymagazin : RT @MMirella28: Non dar retta ai tuoi occhi E non credere a ciò che vedi Gli occhi vedono soltanto ciò che è limitato Richard Bach Dip Vict… -