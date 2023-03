Cina: non è ancora pronta a fare concorrenza a ChatGPT (Di giovedì 23 marzo 2023) Baidu ha presentato il primo chatbot basato sull’intelligenza artificiale generativa mai realizzato in Cina. Si chiama Ernie Bot, ma prima di poter entrare in concorrenza con la concorrenza statunitense ci vorrà ancora del tempo Leggi su wired (Di giovedì 23 marzo 2023) Baidu ha presentato il primo chatbot basato sull’intelligenza artificiale generativa mai realizzato in. Si chiama Ernie Bot, ma prima di poter entrare incon lastatunitense ci vorràdel tempo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Da incontro #Putin #Xi La #Cina sta comprando dalla #Russia petrolio ~pari in valore a quanto la Russia non ci ven… - michele_geraci : In Occidente, si fa sempre più forte la teoria 'Dobbiamo fare affari solo con chi condivide i nostri valori'. Ma c… - lauraboldrini : Mentre #Cina e #Russia fingono di parlare di #pace, #Londra annuncia che fornirà all’#Ucraina proiettili all’… - MariMario1 : RT @Giancky26: #JoeBiden 1997 !!!: E poi i russi mi hanno detto: 'Se continui ad espandere la #NATO, faremo amicizia con la #Cina'. Sono q… - fabgilardoni : RT @Giancky26: #JoeBiden 1997 !!!: E poi i russi mi hanno detto: 'Se continui ad espandere la #NATO, faremo amicizia con la #Cina'. Sono q… -

Il dilemma TikTok Oggi il ceo Shou Zi Chew testimonia al Congresso americano. Tra sicurezza e dati, quanta Cina c'è dietro al social più popolare del mondo Oggi Shou Zi Chew, l'imprenditore singaporeano ceo ...non si è ... Putin e Xi Jinping, amici non proprio a tutto gas ... molto superiore a quello che ha la Cina di comprarlo Sarà che l'amicizia tra la Russia e la Cina è 'senza limiti', ma in certi rapporti i limiti spesso appaiono dalle parole che non si dicono. Ad ... Perché Biden e Zelensky non sottovalutano la svolta diplomatica della Cina È evidente che il piano di pace per il conflitto ucraino proposto dalla Cina non farà strada perché in realtà fa solo il gioco della Russia e infatti è subito stato rifiuto da Washington. Ma la notizia del pronto e acceso interesse di Volodymyr Zelensky a incontrare ... Oggi il ceo Shou Zi Chew testimonia al Congresso americano. Tra sicurezza e dati, quantac'è dietro al social più popolare del mondo Oggi Shou Zi Chew, l'imprenditore singaporeano ceo ...si è ...... molto superiore a quello che ha ladi comprarlo Sarà che l'amicizia tra la Russia e laè 'senza limiti', ma in certi rapporti i limiti spesso appaiono dalle parole chesi dicono. Ad ...È evidente che il piano di pace per il conflitto ucraino proposto dallafarà strada perché in realtà fa solo il gioco della Russia e infatti è subito stato rifiuto da Washington. Ma la notizia del pronto e acceso interesse di Volodymyr Zelensky a incontrare ... Vertice Putin-Xi, Usa: Cina non imparziale, nulla fa sperare che la guerra finirà presto Fanpage.it Sull'sos sbarchi l'Europa dorme e si sveglia la Nato. "Pronti alla sfida dell'immigrazione" Quella presenza preoccupa non poco un'America sempre più assente nel Continente Nero. Un continente dove le attività russe si aggiungono a quelle di una Cina trasformatasi in potenza di riferimento ... Russia e Cina All’ONU, la Cina tiene una posizione apparentemente imparziale, e finora non sono state confermate le voci di forniture militari alla Russia. Il fatto è che l’economia cinese è troppo legata ai ... Quella presenza preoccupa non poco un'America sempre più assente nel Continente Nero. Un continente dove le attività russe si aggiungono a quelle di una Cina trasformatasi in potenza di riferimento ...All’ONU, la Cina tiene una posizione apparentemente imparziale, e finora non sono state confermate le voci di forniture militari alla Russia. Il fatto è che l’economia cinese è troppo legata ai ...